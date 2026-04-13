Les élèves médiateurs d’un soir, Muséum de Toulouse, Toulouse

Les élèves médiateurs d’un soir Samedi 23 mai, 17h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Des classes de l’académie vont profiter de cette soirée pour présenter des objets de collection sur lesquels ils auront travaillé tout au long de l’année avec les équipes du Muséum.

Un groupe « dis moi ce que tu manges, je te dirais ce que tu es ». Comment l’évolution a t elle façonné les denture caractéristiques des mammifères en fonction des régimes alimentaires et comment ces formes dentaires reflètent elles les adaptations fonctionnelles à leur régime alimentaire. ( utilisation des crânes/ mur des squelettes).

Groupe abeilles : En quoi la diversité des abeilles ( sauvages et domestiques) locales contribue t elle à la stabilité des écosystèmes ? ( jeu type qui est ce ? / poster.)

Groupe Vaccin : quels sont les différent types de vaccin et comment fonctionnent ils ? ( jeu type jeu de l’oie)

Groupe biodiversité du sol : quel l’impact de la biodiversité du sol sur l’élevage bovin ?

Muséum de Toulouse 35 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 0567738400 https://www.museum.toulouse.fr Avec la terre, une « Planète active », c’est la découverte du fonctionnement intime de notre planète et des forces de l’infiniment petit. L’espace « Merveilleuse alchimie » présente les beautés du monde minéral : c’est un véritable écrin où milles couleurs scintillent… Ensuite c’est l’infiniment grand, la gravitation, le système solaire. Puis la « Terre s’anime » avec ses séismes et ses « cicatrices », ses volcans, son érosion…le sol tremble, un ruisseau passe sous mes pieds…la vie est là, toute proche… Nommer les choses et les êtres vivants, ordonner et classer… une préoccupation constante de l’Homme qui cherche à s’y reconnaître. Sans cesse remise en question à la lumière des connaissances ou des usages, nos classifications évoluent. Et les hiérarchies d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Arbre généalogique, « arbres de vie », je me demande sur quelle branche je suis assis… Affronter l’immensité : « L’Escalier du temps » entre « Continuum et ruptures ». La notion de temps commence à se faire sentir à mesure que les périodes de continuité et de rupture se succèdent : c’est l’évolution permanente du vivant. Un renouvellement incessant qui fait de l’Homme un passager de la Terre. S’alimenter, se reproduire, se protéger, se déplacer, communiquer : l’Homme partage avec tous les êtres vivants les mêmes grandes fonctions. Ici les masques, les outils de défense, les insignes corporels…en sont autant de témoignages. Provoquer le futur : devant le tableau de bord de la Planète, je consulte une sorte de carnet de santé de la Terre, je lui prends le pouls, et je m’interroge sur la vie de demain…

La classe, l’œuvre !