Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Île de Nantes Quartier Île de Nantes Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Quartier Île de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 16:00 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 4 septembre, de 17h30 à 19hÀ l’occasion de la rentrée des associations de BeaulieuPlace de la Galarne???? Samedi 12 septembre, entre 14h et 17hÀ l’occasion du forum associatif. Maison de quartier de l’île, 2 rue Conan Mériadec???? Mercredi 16 septembre, de 16h à 17h30À l’angle de l’allée Marthe Gauthier et du Boulevard de l’Estuaire
Quartier Île de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/ile-de-nantes
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