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Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Île de Nantes Quartier Île de Nantes Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Quartier Île de Nantes · Nantes

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Île de Nantes Quartier Île de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Quartier Île de Nantes
Adresse
.
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 16:00 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Les rendez-vous de proximité :???? Vendredi 4 septembre, de 17h30 à 19hÀ l’occasion de la rentrée des associations de BeaulieuPlace de la Galarne???? Samedi 12 septembre, entre 14h et 17hÀ l’occasion du forum associatif. Maison de quartier de l’île, 2 rue Conan Mériadec???? Mercredi 16 septembre, de 16h à 17h30À l’angle de l’allée Marthe Gauthier et du Boulevard de l’Estuaire

Quartier Île de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/ile-de-nantes


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