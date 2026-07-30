Informations pratiques

Flers

Les Emmitou’Flers 2026

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-28

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-11-28

Cette année encore, le centre-ville de Flers va s’animer pour les fêtes de fin d’année.

Du 28 novembre au 30 décembre, la Ville de Flers propose Les Emmitou’Flers . Un mois de festivités pour vivre la magie de Noël à Flers, sortir en famille ou entre amis, faire plaisir aux enfants, rêver, acheter ses cadeaux de Noël et tenter d’en gagner… .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

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English : Les Emmitou’Flers 2026

L’événement Les Emmitou’Flers 2026 Flers a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo