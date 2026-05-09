Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’Ecole St Nicolas Colmar
mercredi 2 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’Ecole St Nicolas
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-02 17:00:00
fin : 2026-12-02 18:00:00
Date(s) :
2026-12-02
Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !
C’est à bord de barques, que l’ensemble de l’Ecole St Nicolas de Colmar, sous la direction de Mme Gassmann, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. 0 .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Lighted boats, joyful children and beautiful carols!
L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants de l’Ecole St Nicolas Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar
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