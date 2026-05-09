Informations pratiques

Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants Les Croq notes Manecanterie St Jean

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-12 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !

C’est à bord de barques que le choeur de l’école St Jean Les croques notes , sous la direction d’Aurélie Estatico, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Lighted boats, joyful children and beautiful carols!

L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Choeur d’enfants Les Croq notes Manecanterie St Jean Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar