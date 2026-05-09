Informations pratiques

Colmar

Les enfants chantent Noël sur les barques

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-25 17:00:00

fin : 2026-12-19 18:00:00

Date(s) :

2026-11-25

Laissez vous charmer par des chœurs d’enfants qui chantent Noël sur des barques dans le quartier de la Petite Venise !

Une pause chargée d’émotions ! Regardez filer sur l’eau de charmantes barques illuminées sur lesquelles des chorales d’enfants vous offrent un spectacle authentique en vous interprétant de magnifiques chants de Noël traditionnels.

(Sous réserve de météo favorable et de bonnes conditions techniques pour les enfants.) 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be charmed by children’s choirs singing No%EBl from boats in the Petite Venise neighborhood!

L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar