Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de musique et de danse de Wintzenheim Colmar
mercredi 9 décembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de musique et de danse de Wintzenheim
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-09 17:00:00
fin : 2026-12-09 18:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Des barques illuminées, des enfants joyeux et des chants de Noël magnifiques !
C’est à bord de barques, que l’ensemble de l’Ecole de musique et de danse de Wintzenheim, sous la direction de M.Ritz, vous interprètera des chants de Noël, dans le quartier de la Petite Venise. .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Lighted boats, joyful children and beautiful carols!
L’événement Les enfants chantent Noël sur les barques Ecole de musique et de danse de Wintzenheim Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar
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