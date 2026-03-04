Les Enfants de la Résistance, Cinéma Chantecler, Ugine

Les Enfants de la Résistance Jeudi 12 mars, 14h30 Cinéma Chantecler Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T14:30:00+01:00 – 2026-03-12T16:09:00+01:00

Fin : 2026-03-12T14:30:00+01:00 – 2026-03-12T16:09:00+01:00

Cinéma Chantecler 45 place Montmaine, Ugine Ugine 73400 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0951#showmovie?id=2ZHW0 »}]

Thé ciné – Pendant l’occupation allemande durant la seconde guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète : résister aux nazis en plein cœ… Cinéma Chantecler Les Enfants de la Résistance