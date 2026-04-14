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Love on Trial, Cinéma Chantecler, Ugine

Love on Trial, Cinéma Chantecler, Ugine

Love on Trial, Cinéma Chantecler, Ugine samedi 25 avril 2026.

Lieu : Cinéma Chantecler

Adresse : 45 place Montmaine, Ugine

Ville : 73400 Ugine

Département : Savoy

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Love on Trial Samedi 25 avril, 18h30 Cinéma Chantecler Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:33:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:33:00+02:00

Cinéma Chantecler 45 place Montmaine, Ugine Ugine 73400 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0951#showmovie?id=ZG1XA »}]
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