Love on Trial, Cinéma Chantecler, Ugine

Love on Trial Samedi 25 avril, 18h30 Cinéma Chantecler Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:33:00+02:00

Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:33:00+02:00

Cinéma Chantecler 45 place Montmaine, Ugine Ugine 73400 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0951#showmovie?id=ZG1XA »}]

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