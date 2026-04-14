Love on Trial, Cinéma Chantecler, Ugine
Love on Trial, Cinéma Chantecler, Ugine samedi 25 avril 2026.
Love on Trial Samedi 25 avril, 18h30 Cinéma Chantecler Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:33:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:30:00+02:00 – 2026-04-25T20:33:00+02:00
Cinéma Chantecler 45 place Montmaine, Ugine Ugine 73400 Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0951#showmovie?id=ZG1XA »}]
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