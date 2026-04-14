Les énigmes des plans-reliefs, Musée des plans-reliefs, Paris

Les énigmes des plans-reliefs Samedi 23 mai, 19h30, 21h00, 22h30 Musée des plans-reliefs Paris

Gratuit. Sur inscription. A partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Un jeu d’énigmes où, en équipe, vous devrez retrouver les maquettes du musée. Une manière originale de découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs et d’en savoir plus sur ces impressionnantes maquettes, dont les plus anciennes remontent au XVIIe siècle !

Musée des plans-reliefs 129 Rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France +33145519245 http://www.museedesplansreliefs.fr [{« type »: « link », « value »: « https://museedesplansreliefs.fr/formulaire-nuit-des-musees »}] Situé au 4e étage de la cour d’honneur de l’Hôtel des Invalides, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes fortifiées et de leurs campagnes environnantes, réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle (1/600e) et avec les mêmes techniques (bois, sable, soie, papier…). Ces maquettes, outils de stratégie militaire, ont aussi constitué un attribut du prestige des chefs d’État. Aujourd’hui, ils sont une irremplaçable source documentaire sur les sites qu’ils représentent et un précieux outil pédagogique. À travers ces maquettes (dont la plus grande exposée atteint les 56 m²) le visiteur découvre une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications et des paysages dans lesquels elles s’insèrent. Vous découvrirez ainsi le visage du Mont Saint-Michel à l’époque de Louis XIV ou celui de Bayonne au début du XIXe siècle. M13 Invalides ou Varenne M8 La Tour Maubourg – RER C Invalides – Bus 28, 63, 69, 82, 83, 87, 92, 93

Parcours-jeu « Les énigmes des plans-reliefs »

© Musée des Plans-Reliefs, A. Trouillard