LES ENVOLÉES PIANO, La Paillette, Rennes
LES ENVOLÉES PIANO, La Paillette, Rennes samedi 13 juin 2026.
LES ENVOLÉES PIANO Samedi 13 juin, 17h00 La Paillette Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Après une année à jouer avec les notes, les adhérentes et adhérents de l’atelier de piano, accompagné⸱e⸱s par Jean Renault, vous feront entendre le fruit de leur travail dans le Hall du Théâtre !
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Après une année à jouer avec les notes, les adhérentes et adhérents de l’atelier de piano, accompagné⸱e⸱s par Jean Renault, vous feront entendre le fruit de leur travail dans le Hall du Théâtre ! spectacle festival
DR
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