Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs Château d’Hurigny Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs

Château d’Hurigny 87 Rue des Verchères Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 175 – 175 – 175 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Événement organisé dans le cadre des Épicuriales mâconnaises.

1 soirée inédite, 1 lieu WHAOU, de grandes tablées, des chefs et artisans de bouche du Sud Bourgogne rassemblés autour d’un menu unique élaboré en association avec une sélection de vins du Mâconnais et du Beaujolais, ne manquez pas ce grand rendez-vous, lieu d’expression de remarquables talents bourguignons.

Réservation obligatoire et nombre de places limité. .

Château d’Hurigny 87 Rue des Verchères Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07

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English : Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs

L’événement Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès