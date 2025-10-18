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Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs Château d’Hurigny Mâcon

samedi 3 octobre 2026 · Château d'Hurigny · Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Château d'Hurigny
Adresse
87 Rue des Verchères
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
175 175 175 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs

Château d’Hurigny 87 Rue des Verchères Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 175 – 175 – 175 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Événement organisé dans le cadre des Épicuriales mâconnaises.
1 soirée inédite, 1 lieu WHAOU, de grandes tablées, des chefs et artisans de bouche du Sud Bourgogne rassemblés autour d’un menu unique élaboré en association avec une sélection de vins du Mâconnais et du Beaujolais, ne manquez pas ce grand rendez-vous, lieu d’expression de remarquables talents bourguignons.
Réservation obligatoire et nombre de places limité.   .

Château d’Hurigny 87 Rue des Verchères Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 

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English : Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs

L’événement Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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