Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs Château d’Hurigny Mâcon
samedi 3 octobre 2026 · Château d'Hurigny · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs
Château d’Hurigny 87 Rue des Verchères Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 175 – 175 – 175 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Événement organisé dans le cadre des Épicuriales mâconnaises.
1 soirée inédite, 1 lieu WHAOU, de grandes tablées, des chefs et artisans de bouche du Sud Bourgogne rassemblés autour d’un menu unique élaboré en association avec une sélection de vins du Mâconnais et du Beaujolais, ne manquez pas ce grand rendez-vous, lieu d’expression de remarquables talents bourguignons.
Réservation obligatoire et nombre de places limité. .
Château d’Hurigny 87 Rue des Verchères Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07
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English : Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs
L’événement Les Épicuriales mâconnaises Le Fascinant Banquet des Chefs Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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