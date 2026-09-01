Informations pratiques

Sarrebourg

Les escales de la gare

place de la Gare Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27

Les Mardis de l’été c’est fini ! Bienvenue aux Escales de la gare ! Au programme de cet afterwork, un vendredi, une escale festive, une ambiance !Tout public

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place de la Gare Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

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English :

Les Mardis de l’%E9t%E9 is over! Welcome to Les Escales de la gare ! On the agenda for this after-work event: a Friday, a festive gathering, and a great atmosphere!

L’événement Les escales de la gare Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD