Les escales de la gare Sarrebourg
vendredi 25 septembre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Les escales de la gare
place de la Gare Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27
Les Mardis de l’été c’est fini ! Bienvenue aux Escales de la gare ! Au programme de cet afterwork, un vendredi, une escale festive, une ambiance !Tout public
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place de la Gare Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06
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English :
Les Mardis de l’%E9t%E9 is over! Welcome to Les Escales de la gare ! On the agenda for this after-work event: a Friday, a festive gathering, and a great atmosphere!
L’événement Les escales de la gare Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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