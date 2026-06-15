Ventenac-en-Minervois

LES ESCALES DU CANAL

Route Neuve Ventenac-en-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Dans le cadre des Escales du Canal, venez découvrir cette journée des enfants et des artistes.

À partir de 11h00 Découverte de la Marie-Thérèse par les enfants Mon canal a deux ailes : créations et exposition avec Cécile Linares et l’artiste Gilbert Corbières.

17h00 Goûter apéro vernissage.

19h30 Soirée guinguette, un concert inaugural avec Indiana Carsin.

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Route Neuve Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 43 23 66

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English :

As part of the Escales du Canal festival, come and enjoy this day dedicated to children and artists.

Starting at 11:00 a.m.: Children’s exploration of the Marie-Thérèse: “My Canal Has Two Wings”—creative activities and exhibition with Cécile Linares and artist Gilbert Corbières.

5:00 PM: Snacks and drinks—opening reception.

7:30 PM: Open-air dance party, an inaugural concert with Indiana Carsin.

L’événement LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-06-15 par