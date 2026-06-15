Ventenac-en-Minervois

LES ESCALES DU CANAL

Route Neuve Ventenac-en-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre des Escales du Canal.

Au programme

9h00 Balade familiale découverte des oiseaux avec ornithologue en départ du château.

10h00 18h00 Marché des créateurs et artisans locaux.

11h00 Autour de la barque historique Marie-Thérèse avec Histoires, accords vins et fromages (Halte de plaisance)

12h00 14h00 Rencontres des artistes Gilbert Corbières et André Linder.

18h 23h00 Soirée Vinguette en musique.

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Route Neuve Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 43 23 66

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English :

As part of the Escales du Canal festival.

On the schedule:

9:00 a.m.: Family bird-watching walk with an ornithologist, departing from the castle.

10:00 AM 6:00 PM: Market featuring local creators and artisans.

11:00 AM: Around the historic Marie-Thérèse boat with stories, wine and cheese pairings (Halte de plaisance)

12:00 PM 2:00 PM: Meet the artists Gilbert Corbières and André Linder.

6:00 PM 11:00 PM: “Vinguette” evening with music.

L’événement LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-06-15 par