LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois
LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois dimanche 5 juillet 2026.
Ventenac-en-Minervois
LES ESCALES DU CANAL
Route Neuve Ventenac-en-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Dans le cadre des Escales du Canal, venez découvrir cette journée .
Au programme:
10h00 12h30 Tournoi de pétanque et apéro au bord du canal.
10h00 19h00 Marché gourmand du terroir ( au château)
12h00 14h00 Brunch au balcon (au château)
17h00 19h00: Animation et création avec Cécile à la cabane au bord du canal.
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Route Neuve Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 43 23 66
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English :
As part of the Escales du Canal festival, come and enjoy this day.
On the schedule:
10:00 AM 12:30 PM: Petanque tournament and drinks by the canal.
10:00 AM 7:00 PM: Local gourmet market (at the castle)
12:00 PM 2:00 PM: Brunch on the balcony (at the castle)
5:00 PM 7:00 PM: Activities and crafts with Cécile at the cabin by the canal.
L’événement LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-06-15 par
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