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LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois

LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois

LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Route Neuve

Ville : 11120 Ventenac-en-Minervois

Département : Aude

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Ventenac-en-Minervois

LES ESCALES DU CANAL

Route Neuve Ventenac-en-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Dans le cadre des Escales du Canal, venez découvrir cette journée .

Au programme:

10h00 12h30 Tournoi de pétanque et apéro au bord du canal.
10h00 19h00 Marché gourmand du terroir ( au château)
12h00 14h00 Brunch au balcon (au château)
17h00 19h00: Animation et création avec Cécile à la cabane au bord du canal.
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Route Neuve Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 43 23 66 

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English :

As part of the Escales du Canal festival, come and enjoy this day.

On the schedule:

10:00 AM 12:30 PM: Petanque tournament and drinks by the canal.
10:00 AM 7:00 PM: Local gourmet market (at the castle)
12:00 PM 2:00 PM: Brunch on the balcony (at the castle)
5:00 PM 7:00 PM: Activities and crafts with Cécile at the cabin by the canal.

L’événement LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-06-15 par

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