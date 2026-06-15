Ventenac-en-Minervois

LES ESCALES DU CANAL

Route Neuve Ventenac-en-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Dans le cadre des Escales du Canal, venez découvrir cette journée .

Au programme:

10h00 12h30 Tournoi de pétanque et apéro au bord du canal.

10h00 19h00 Marché gourmand du terroir ( au château)

12h00 14h00 Brunch au balcon (au château)

17h00 19h00: Animation et création avec Cécile à la cabane au bord du canal.

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Route Neuve Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 4 68 43 23 66

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English :

As part of the Escales du Canal festival, come and enjoy this day.

On the schedule:

10:00 AM 12:30 PM: Petanque tournament and drinks by the canal.

10:00 AM 7:00 PM: Local gourmet market (at the castle)

12:00 PM 2:00 PM: Brunch on the balcony (at the castle)

5:00 PM 7:00 PM: Activities and crafts with Cécile at the cabin by the canal.

L’événement LES ESCALES DU CANAL Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2026-06-15 par