Les escales du musée Médiathèque René Couanau Saint-Malo
Les escales du musée Médiathèque René Couanau Saint-Malo mercredi 10 juin 2026.
Saint-Malo
Les escales du musée
Médiathèque René Couanau 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
La restauration est un métier de l’ombre essentiel à la préservation du patrimoine. Elle permet aux objets anciens de traverser le temps et de continuer à raconter leur histoire.
Dans le cadre des Escales du musée Les acteurs du projet #4 , L’Hydro Musée maritime de Saint-Malo propose une rencontre exceptionnelle avec deux restauratrices qui ont travaillé sur des objets issus des collections. À travers leurs témoignages, découvrez les gestes, techniques et savoir-faire qui permettent de redonner vie aux œuvres tout en respectant leur intégrité.
Une occasion unique de plonger dans les coulisses de la conservation du patrimoine et de mieux comprendre les enjeux de sa transmission. .
Médiathèque René Couanau 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
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L’événement Les escales du musée Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-03 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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