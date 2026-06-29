Saint-Léonard-de-Noblat

Les Esc’Anims d’été, mois de juillet à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29

L’Escalier vous a concocté un programme d’ateliers numériques pour l’été.

Lundi 6 juillet 10h Gérer ses photos (transférer, trier et ranger ses fichiers)/ Seniors

Mercredi 8 juillet 10h Voyager avec le numérique (découverte des applications SNCF, Maps, Waze…) / Seniors

NOUVEAU / Vendredi 10 juillet 10h Canva, créer un document et le diffuser / Ados-adultes

Jeudi 16 juillet 10h Pixel Art virtuel / Ados

NOUVEAU / Vendredi 17 juillet 10h Blind test musique de films / Famille

Lundi 20 juillet 10h Découverte des logiciels libres (pour ne pas être que sur Google !) / Seniors

Jeudi 23 juillet 10h Coder avec les lapins crétins / Ados

NOUVEAU / Vendredi 24 juillet 10h Grand jeu virtuel du BAC / Famille

NOUVEAU / Lundi 27 juillet 10h Découverte de l’interactive workout (vidéos qui font bouger)

29, 30 et 31 juillet de 10h à 12h Apprendre les bases de Freecad (DAO) .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 mednum@lescalier87.org

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English : Les Esc’Anims d’été, mois de juillet à l’Escalier

L’événement Les Esc’Anims d’été, mois de juillet à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Noblat