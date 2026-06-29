Les Esc’Anims d’été, mois de juillet à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Les Esc’Anims d’été, mois de juillet à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat lundi 6 juillet 2026.
Saint-Léonard-de-Noblat
Les Esc’Anims d’été, mois de juillet à l’Escalier
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29
L’Escalier vous a concocté un programme d’ateliers numériques pour l’été.
Lundi 6 juillet 10h Gérer ses photos (transférer, trier et ranger ses fichiers)/ Seniors
Mercredi 8 juillet 10h Voyager avec le numérique (découverte des applications SNCF, Maps, Waze…) / Seniors
NOUVEAU / Vendredi 10 juillet 10h Canva, créer un document et le diffuser / Ados-adultes
Jeudi 16 juillet 10h Pixel Art virtuel / Ados
NOUVEAU / Vendredi 17 juillet 10h Blind test musique de films / Famille
Lundi 20 juillet 10h Découverte des logiciels libres (pour ne pas être que sur Google !) / Seniors
Jeudi 23 juillet 10h Coder avec les lapins crétins / Ados
NOUVEAU / Vendredi 24 juillet 10h Grand jeu virtuel du BAC / Famille
NOUVEAU / Lundi 27 juillet 10h Découverte de l’interactive workout (vidéos qui font bouger)
29, 30 et 31 juillet de 10h à 12h Apprendre les bases de Freecad (DAO) .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 mednum@lescalier87.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Esc’Anims d’été, mois de juillet à l’Escalier
L’événement Les Esc’Anims d’été, mois de juillet à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Noblat
À voir aussi à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne)
- Boutique des Métiers d’Art à l’espace culturel, le Grand Saint-Léonard Le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat 1 juillet 2026
- Reg’Arts 2026 Salle Denis Dussoubs Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat 3 juillet 2026
- Fête de la St-Martial Pont de Noblat au Parcours santé Saint-Léonard-de-Noblat 3 juillet 2026
- Partir en Livre à la bibliothèque place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 4 juillet 2026
- Concours de pêche de la Saint-Martial Ecluse de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat 4 juillet 2026