Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene Sainte-Néomaye vendredi 3 juillet 2026.

Sainte-Néomaye

Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene

2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Récital de piano à quatre mains avec Anne Queffélec et Gaspard Dehaene autour de la Fantaisie en Fa mineur de Schubert.

Gratuit pour les moins de 18 ans. .

2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene

L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre