Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene Sainte-Néomaye
Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene Sainte-Néomaye vendredi 3 juillet 2026.
Sainte-Néomaye
Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene
2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Récital de piano à quatre mains avec Anne Queffélec et Gaspard Dehaene autour de la Fantaisie en Fa mineur de Schubert.
Gratuit pour les moins de 18 ans. .
2 Rue de la Mairie Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene
L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Concert piano à quatre mains, Anne Queffélec et Gaspard Dehaene Sainte-Néomaye a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Haut Val De Sèvre