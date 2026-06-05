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Les Estivales d’ArtenetrA Saint-Hilaire Melle

Les Estivales d’ArtenetrA Saint-Hilaire Melle

Les Estivales d’ArtenetrA Saint-Hilaire Melle dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Saint-Hilaire

Adresse : Eglise

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20

Melle

Les Estivales d’ArtenetrA

Saint-Hilaire Eglise Melle Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Le quatuor Enesco. Un moment d’exception à ne pas manquer.
Billetterie artenetra.com et sur chaque lieu, 1h avant le début du concert.   .

Saint-Hilaire Eglise Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   festival@artenetra.com

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English : Les Estivales d’ArtenetrA

L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Melle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois

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