Les Estivales d’ArtenetrA Saint-Hilaire Melle
Les Estivales d’ArtenetrA Saint-Hilaire Melle dimanche 12 juillet 2026.
Melle
Les Estivales d’ArtenetrA
Saint-Hilaire Eglise Melle Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le quatuor Enesco. Un moment d’exception à ne pas manquer.
Billetterie artenetra.com et sur chaque lieu, 1h avant le début du concert. .
Saint-Hilaire Eglise Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com
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English : Les Estivales d’ArtenetrA
L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Melle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois
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