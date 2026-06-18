Les estivales de la chapelle Talmont-Saint-Hilaire vendredi 10 juillet 2026.

Talmont-Saint-Hilaire

Les estivales de la chapelle

La Chappelle Notre Dame de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-10

.

La Chappelle Notre Dame de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire lesestivalesdelachapelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les estivales de la chapelle Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral