Les Estivales de Loire Cinéma en plein air Le chant des forêts Saumur mardi 7 juillet 2026.

Saumur

Les Estivales de Loire Cinéma en plein air Le chant des forêts

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 22:00:00

fin : 2026-07-06 23:33:00

Date(s) :

2026-07-06

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Après La Panthère des neiges , Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 6 juillet 2026 de 22h à 23h33. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Cinéma en plein air Le chant des forêts Saumur a été mis à jour le 2026-06-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME