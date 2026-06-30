Les Estivales de Loire Exposition photographie et peinture Milieux Mondes Saumur

Saumur

Les Estivales de Loire Exposition photographie et peinture Milieux Mondes

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-07-07

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard. La billetterie est ouverte depuis le mardi 2 juin.

L’exposition Milieux Mondes associe deux artistes ligériennes, l’une peintre, l’autre photographe, dont les pratiques respectives s’attachent au genre du paysage. Alice Suret-Canale peint des mondes en gestation où les motifs, dans le giron du champ figuratif, se développent, s’hybrident et se métamorphosent ; où les corps vivants, contraints dans la matrice du cadre, luttent. Cécile Genest rend hommage, dans ses photographies, au végétal dans toute sa puissance, de sa luxuriance à son infinie variation. Elle cadre au près une nature multiforme et raconte l’histoire du vivant par le paysage, ses strates, son passé enfoui et son présent sauvage.

Milieux Mondes, concept emprunté à la philosophe Vinciane Despret, rend compte de ces écosystèmes ondoyants et versatiles, de feuillages, de terre et d’eau, auxquels les deux artistes se confrontent dans leur pratique respective. À travers leurs points de vue resserrés et immersifs, elles nous invitent à adopter une posture de sensibilité à l’égard du vivant et de ses altérités.

PRECISIONS HORAIRES

Du 07/07 au 26/09/2026.

Horaires d’été (juillet-août)

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.

Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Les Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard. Tickets have been on sale since Tuesday, June 2.

L’événement Les Estivales de Loire Exposition photographie et peinture Milieux Mondes Saumur a été mis à jour le 2026-06-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME