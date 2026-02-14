Saumur

Les Estivales de Loire Rencontre/conférence

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Les Estivales sont de retour sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. La programmation est assurée par Héloïse Gaillard.

Rencontre/conférence avec l’astrophysicien Patrick Michel et le biologiste Abdel Aouacheria.

Poussière d’étoiles et poussière de Vie La danse éternelle de la mort créatrice. Et si la mort était la meilleure invention de l’Univers (après le café) ?

Dans cette rencontre exceptionnelle, l’astrophysicien Patrick Michel et le biologiste Abdel Aouacheria croisent leurs regards sur le paradoxe du phénix comment la mort engendre le vivant. Mais où commence et où s’arrête ce vivant ? À travers d’autres paradoxes et exemples déroutants, ils explorent la frontière ténue entre l’inerte et l’animé. Tandis que le transhumanisme rêve d’abolir la mort, la science nous pose des questions plus vertigineuses encore que serait un monde sans mort, sinon un monde figé, privé de renouvellement ? Et si la Terre elle-même, comme nos existences, a un horizon compté, cette finitude n’est-elle pas précisément ce qui rend la vie si précieuse ? La mort est-elle vraiment une fin, ou la condition de toute métamorphose ?

Cette rencontre est suivie d’une séance de dédicaces de leurs plus récents ouvrages en partenariat avec la librairie Le livre à venir .

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 17h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Estivales are back in the Saumur Val de Loire Urban Community. The program is curated by Hélose Gaillard.

L’événement Les Estivales de Loire Rencontre/conférence Saumur a été mis à jour le 2026-06-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME