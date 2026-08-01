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Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude Jardin d’altitude du Haut Chitelet Xonrupt-Longemer

mercredi 5 août 2026 · Jardin d'altitude du Haut Chitelet · Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Jardin d'altitude du Haut Chitelet
Adresse
Col de la Schlucht
Ville
88400 Xonrupt-Longemer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Xonrupt-Longemer

Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude

Jardin d’altitude du Haut Chitelet Col de la Schlucht Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 15:30:00
fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :
2026-08-05

C’est l’occasion de comprendre l’adaptation des arbres et leur rôle crucial dans notre environnement. Réservation obligatoire.Tout public
0  .

Jardin d’altitude du Haut Chitelet Col de la Schlucht Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 31 46  jardinduhautchitelet@grandnancy.eu

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English :

This is an opportunity to learn about how trees have adapted and the crucial role they play in our environment. Reservations are required.

L’événement Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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