Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude Jardin d’altitude du Haut Chitelet Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Xonrupt-Longemer

Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude

Jardin d’altitude du Haut Chitelet Col de la Schlucht Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 15:30:00

fin : 2026-08-05 17:30:00

Date(s) :

2026-08-05

C’est l’occasion de comprendre l’adaptation des arbres et leur rôle crucial dans notre environnement. Réservation obligatoire.Tout public

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Jardin d’altitude du Haut Chitelet Col de la Schlucht Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 31 46 jardinduhautchitelet@grandnancy.eu

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English :

This is an opportunity to learn about how trees have adapted and the crucial role they play in our environment. Reservations are required.

L’événement Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES