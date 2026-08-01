Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude Jardin d’altitude du Haut Chitelet Xonrupt-Longemer
mercredi 5 août 2026 · Jardin d'altitude du Haut Chitelet · Xonrupt-Longemer
Informations pratiques
Xonrupt-Longemer
Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude
Jardin d’altitude du Haut Chitelet Col de la Schlucht Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 15:30:00
fin : 2026-08-05 17:30:00
Date(s) :
2026-08-05
C’est l’occasion de comprendre l’adaptation des arbres et leur rôle crucial dans notre environnement. Réservation obligatoire.Tout public
0 .
Jardin d’altitude du Haut Chitelet Col de la Schlucht Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 31 46 jardinduhautchitelet@grandnancy.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This is an opportunity to learn about how trees have adapted and the crucial role they play in our environment. Reservations are required.
L’événement Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES