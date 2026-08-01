Les jeudis de Balveurche D 417 Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Xonrupt-Longemer

Les jeudis de Balveurche

D 417 Chaume de Balveurche Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 19:30:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-08-06

Apéro-concert. Un groupe différent à chaque soirée rock, chansons françaises ou pop-rock.Tout public

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D 417 Chaume de Balveurche Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 26 02

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English :

Aperitif concerts. A different band every evening: rock, French chanson or pop-rock.

L’événement Les jeudis de Balveurche Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES