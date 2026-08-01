Les jeudis de Balveurche D 417 Xonrupt-Longemer
jeudi 6 août 2026 · D 417 · Xonrupt-Longemer
Informations pratiques
Xonrupt-Longemer
Les jeudis de Balveurche
D 417 Chaume de Balveurche Xonrupt-Longemer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-08-06
Apéro-concert. Un groupe différent à chaque soirée rock, chansons françaises ou pop-rock.Tout public
0 .
D 417 Chaume de Balveurche Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 26 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aperitif concerts. A different band every evening: rock, French chanson or pop-rock.
L’événement Les jeudis de Balveurche Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
À voir aussi à Xonrupt-Longemer (Vosges)
- Les estivales du Chitelet Forêt d’altitude Jardin d’altitude du Haut Chitelet Xonrupt-Longemer 5 août 2026
- Les brocs du lac au bord du Lac de Longemer Xonrupt-Longemer 9 août 2026
- Grande foire du 15 août Face au lac de Longemer Xonrupt-Longemer 15 août 2026
- Fête des bûcherons Xonrupt-Longemer 15 août 2026