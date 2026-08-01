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Les jeudis de Balveurche D 417 Xonrupt-Longemer

jeudi 6 août 2026 · D 417 · Xonrupt-Longemer

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
D 417
Adresse
Chaume de Balveurche
Ville
88400 Xonrupt-Longemer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Xonrupt-Longemer

Les jeudis de Balveurche

D 417 Chaume de Balveurche Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-09-03

Date(s) :
2026-08-06

Apéro-concert. Un groupe différent à chaque soirée rock, chansons françaises ou pop-rock.Tout public
0  .

D 417 Chaume de Balveurche Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 26 02 

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English :

Aperitif concerts. A different band every evening: rock, French chanson or pop-rock.

L’événement Les jeudis de Balveurche Xonrupt-Longemer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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