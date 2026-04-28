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Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac

Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac

Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac mardi 18 août 2026.

Adresse : Place Louis de la Bardonnie

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bergerac

Les Estivales | Les terrasses musicales

Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Retrouvez cet été les Terrasses Musicales de Bergerac !
De nombreux concerts en cœur de ville, que vous pourrez savourez autour d’un verre, d’un repas… Ou même les deux dans les restaurateurs à proximité !
Venez découvrir le groupe Ze Bus le mardi 18 Août!

Concerts gratuit, à partir de 20h.   .

Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66 

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English : Les Estivales | Les terrasses musicales

L’événement Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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