Les États de l’Air 2026, DGAC, Paris
mardi 20 octobre 2026 · DGAC · Paris
Informations pratiques
Les États de l’Air 2026 Mardi 20 octobre, 08h30 DGAC Paris
30 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T08:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T08:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00
La 7ème édition des ETATS de l’AIR aura lieu le MARDI 20 OCTOBRE 2026 !
Les transformations du transport aérien s’accélèrent. Entre tensions géopolitiques, enjeux environnementaux, intelligence artificielle, attractivité des métiers et évolution des infrastructures, les défis sont nombreux.
Pour décrypter ces grandes mutations, ENAC Alumni vous donne rendez-vous pour la 7ᵉ édition des États de l’Air, l’événement de référence qui réunit chaque année les principaux décideurs, experts et acteurs de l’écosystème aéronautique et aérien.
Une journée complète de débats, d’échanges et de prospective
4 conférences majeures
4 ateliers thématiques
Des intervenants de premier plan
Un cocktail de clôture pour poursuivre les échanges
Participation possible en présentiel ou à distance
Des intervenants d’exception
Avec notamment la participation de :
Chems CHKIOUA, Directeur Général de l’Aviation Civile
Anne RIGAIL, Directrice Générale d’Air France
Vincent CAPO-CANELLAS, Sénateur
Marc HOUALLA, Directeur du Service d’État de l’Aviation Civile en Polynésie française et Président d’ENAC Alumni
Geoffrey MAI, Environment & Sustainability Director de VINCI Concessions
… ainsi que de nombreux dirigeants, experts et personnalités du secteur.
Programme de la journée
DGAC – 50 rue Henry Farman, Paris 15e
8h30 – Accueil petit-déjeuner
9h00-10h30 – Conférence 1 – Les conséquences de la fracturation du monde et des tensions géopolitiques sur le transport aérien
10h30-11h30 – Atelier 1 – La nouvelle toponymie de CDG
11h00-12h30 – Conférence 2 – Répartition de la valeur sur les acteurs aéroportuaires
11h45-12h45 – Atelier 2 – Thème à venir Déjeuner offert à la cantine de la DGAC pour l’ensemble des participants
14h-15h – Atelier 3 – HAPS (High Altitude Platform Systems)
14h45-16h15 – Conférence 3 – L’attractivité et la formation des personnels pour les besoins futurs de l’aérien
16h15-17h15 – Atelier 4 – Drônes et aérodromes : amis ou ennemis ?
16h45 -18h00 – Conférence 4 – IA et urgence climatique : concurrence ou complémentarité ?
18h00 – Cocktail de clôture
Participation
Gratuit pour les cotisants ENAC Alumni
30 € pour les non cotisants et participants extérieurs
Toutes les conférences seront également diffusées en direct sur la chaîne YouTube d’ENAC Alumni pour permettre au plus grand nombre de participer.
Réservez dès maintenant votre place et partagez cette invitation avec votre réseau professionnel !
À très bientôt pour cette journée exceptionnelle d’échanges et de prospective !
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LES ÉTATS DE L’AIR – 20/10/2026 : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’AVIATION
ENAC Alumni
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