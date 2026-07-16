Les États de l’Air 2026, DGAC, Paris

Informations pratiques

Les États de l’Air 2026 Mardi 20 octobre, 08h30 DGAC Paris

30 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T08:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T08:30:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00

La 7ème édition des ETATS de l’AIR aura lieu le MARDI 20 OCTOBRE 2026 ! Les transformations du transport aérien s’accélèrent. Entre tensions géopolitiques, enjeux environnementaux, intelligence artificielle, attractivité des métiers et évolution des infrastructures, les défis sont nombreux.

Pour décrypter ces grandes mutations, ENAC Alumni vous donne rendez-vous pour la 7ᵉ édition des États de l’Air, l’événement de référence qui réunit chaque année les principaux décideurs, experts et acteurs de l’écosystème aéronautique et aérien.

Une journée complète de débats, d’échanges et de prospective

4 conférences majeures

4 ateliers thématiques

Des intervenants de premier plan

Un cocktail de clôture pour poursuivre les échanges

Participation possible en présentiel ou à distance

Des intervenants d’exception Avec notamment la participation de :

Chems CHKIOUA, Directeur Général de l’Aviation Civile

Anne RIGAIL, Directrice Générale d’Air France

Vincent CAPO-CANELLAS, Sénateur

Marc HOUALLA, Directeur du Service d’État de l’Aviation Civile en Polynésie française et Président d’ENAC Alumni

Geoffrey MAI, Environment & Sustainability Director de VINCI Concessions

… ainsi que de nombreux dirigeants, experts et personnalités du secteur.

Programme de la journée

DGAC – 50 rue Henry Farman, Paris 15e

8h30 – Accueil petit-déjeuner

9h00-10h30 – Conférence 1 – Les conséquences de la fracturation du monde et des tensions géopolitiques sur le transport aérien

10h30-11h30 – Atelier 1 – La nouvelle toponymie de CDG

11h00-12h30 – Conférence 2 – Répartition de la valeur sur les acteurs aéroportuaires

11h45-12h45 – Atelier 2 – Thème à venir Déjeuner offert à la cantine de la DGAC pour l’ensemble des participants

14h-15h – Atelier 3 – HAPS (High Altitude Platform Systems)

14h45-16h15 – Conférence 3 – L’attractivité et la formation des personnels pour les besoins futurs de l’aérien

16h15-17h15 – Atelier 4 – Drônes et aérodromes : amis ou ennemis ?

16h45 -18h00 – Conférence 4 – IA et urgence climatique : concurrence ou complémentarité ?

18h00 – Cocktail de clôture

Participation

Gratuit pour les cotisants ENAC Alumni

30 € pour les non cotisants et participants extérieurs

Toutes les conférences seront également diffusées en direct sur la chaîne YouTube d’ENAC Alumni pour permettre au plus grand nombre de participer.

Réservez dès maintenant votre place et partagez cette invitation avec votre réseau professionnel !

À très bientôt pour cette journée exceptionnelle d’échanges et de prospective !

DGAC 50 rue Henry Farman 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/etats-de-l-air-mardi-20-octobre-a-la-dgac-1231 »}]

LES ÉTATS DE L’AIR – 20/10/2026 : LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’AÉRONAUTIQUE ET DE L’AVIATION

ENAC Alumni