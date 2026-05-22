Les étoiles du cirque de Pékin Odysée Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Les étoiles du cirque de Pékin Odysée

Jeudi 4 février 2027 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Le cirque Phénix présente son spectacle Odysée, les étoiles du cirque de Pékin ! Une claque visuelle et émotionnelle qui fait frissonner petits et grands !Familles

La Chine a inventé les arts de l’acrobatie il y a 5000 ans. Aujourd’hui, le Cirque Phénix et Alain M. Pacherie le réinventent avec Odysée, un spectacle flamboyant, urbain et universel.



Les Étoiles du Cirque de Pékin, virtuoses incontestées, déploient leur talent dans une mise en scène totalement repensée

– des décors spectaculaires,

– des costumes éclatants,

– des musiques électrisées,

– des numéros qui repoussent toutes les limites.



Dès l’ouverture, un premier tableau de neuf minutes rend hommage à l’une des pop stars les plus iconiques de la planète. Une adaptation acrobatique d’un des clips les plus vus au monde.



Odysée, c’est le cirque pour tous les familles, les amateurs de culture, les passionnés de musique et de danse, et même ceux pour qui le cirque est un art un peu désuet.



Nul doute qu’ils changeront d’avis après Odysée .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Cirque Phénix presents its show Odysée, les étoiles du cirque de Pékin! A visual and emotional slap in the face that will thrill audiences of all ages!

L’événement Les étoiles du cirque de Pékin Odysée Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille