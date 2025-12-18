LES ÉTOILES DU CIRQUE DE PÉKIN ODYSSÉE Montpellier

LES ÉTOILES DU CIRQUE DE PÉKIN ODYSSÉE

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

La Chine a inventé les arts de l’acrobatie il y a 5000 ans. Aujourd’hui, le Cirque Phénix et Alain M. Pacherie le réinventent avec ODYSSÉE, un spectacle flamboyant, urbain et universel.

Les Étoiles du Cirque de Pékin, virtuoses incontestées, déploient leur talent dans une mise en scène totalement repensée

des décors spectaculaires,

des costumes éclatants,

des musiques électrisées,

des numéros qui repoussent toutes les limites

Dès l’ouverture, un premier tableau de neuf minutes rend hommage à l’une des pop stars les plus iconiques de la planète. Une adaptation acrobatique d’un des clips les plus vus au monde. Une claque visuelle et émotionnelle qui fait frissonner petits et grands.

ODYSSÉE, c’est le cirque pour tous les familles, les amateurs de culture, les passionnés de musique et de danse, et même ceux pour qui le cirque est un art un peu désuet.

Nul doute qu’ils changeront d’avis après ODYSSÉE !

Spectacle à 20h

Sur réservation

Réservation place pmr

Allo au 09 72 41 79 28 .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

China invented the art of acrobatics 5000 years ago. Today, Cirque Phénix and Alain M. Pacherie reinvent it with ODYSSÉE, a flamboyant, urban and universal show.

