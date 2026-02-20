Les Étoiles du Cirque de Pékin Spectacle de Cirque Phénix au Colisée

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-16 15:00:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Cirque Phénix présente Les Étoiles du Cirque de Pékin

la Chine a inventé les arts de l’acrobatie il y a 5000 ans. Aujourd’hui, le Cirque Phénix et Alain M. Pacherie le réinventent avec ODYSSÉE, un spectacle flamboyant, urbain et universel. Les Étoiles du Cirque de Pékin, virtuoses incontestées, déploient leur talent dans une mise en scène totalement repensée

– des décors spectaculaires,

– des costumes éclatants,

– des musiques électrisées,

– des numéros qui repoussent toutes les limites. .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 29 37 info@cm-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cirque Phénix presents The Stars of Cirque de Pékin

L’événement Les Étoiles du Cirque de Pékin Spectacle de Cirque Phénix au Colisée Chartres a été mis à jour le 2026-02-20 par OT CHARTRES