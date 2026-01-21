Les Étonnants Patrimoines Agathe et Mamie au port de Caen Une visite pour les petits (3-6 ans) Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer Caen

Les Étonnants Patrimoines Agathe et Mamie au port de Caen Une visite pour les petits (3-6 ans)

Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre Caen Calvados

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-10-21 11:30:00

2026-04-22 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-19 2026-10-21

Oïhana embarque nos plus petits à la découverte du port de Caen à travers une visite où chacun d’entre eux devra participer.

Agathe est une petite fille de 5 ans qui aime se promener avec sa mamie. Ensemble, elles visitent toutes sortes de lieux. Aujourd’hui, elles vont au port de Caen et mamie a préparé une petite chasse au trésor !

• Explorer le port façon pirates,

• assembler des bateaux,

• dessiner le chemin,

• et d’autres surprises vous attendent.

Une visite spécialement conçue pour nos petits à partir de 3 ans. Du matériel vous sera prêté lors de la visite.

Les enfants devront obligatoirement être accompagnés par un adulte. Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte accompagnant. Adultes comme enfants doivent être en possession d’un billet.

Une visite programmée dans le cadre des Étonnants Patrimoines proposée par Casse-Tête Normand, commercialisée par l’office de tourisme de Caen la mer.

Le lieu de RDV sera communiqué sur le bon de réservation. .

Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Les Étonnants Patrimoines Agathe et Mamie au port de Caen Une visite pour les petits (3-6 ans)

Oïhana takes our youngest visitors on a tour of the port of Caen, with each of them taking part.

