Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois Orbec
mercredi 28 octobre 2026 · Orbec
Informations pratiques
Orbec
Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois
107 Rue Grande Orbec Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Après une visite de l’accrochage Inspiration pan de bois , suivez en famille (3-12 ans) un atelier autour du pan de bois.
Après une visite de l’accrochage Inspiration pan de bois , suivez en famille (3-12 ans) un atelier autour du pan de bois. .
107 Rue Grande Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr
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English : Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois
After visiting the “Inspiration pan de bois” exhibition, why not take part in a workshop on half-timbering with your family (ages 3–12)?
L’événement Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois Orbec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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