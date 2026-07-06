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Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois Orbec

mercredi 28 octobre 2026 · Orbec

Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois Orbec

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
107 Rue Grande
Ville
14290 Orbec
Département
Calvados
Tarif

Orbec

Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois

107 Rue Grande Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Après une visite de l’accrochage Inspiration pan de bois , suivez en famille (3-12 ans) un atelier autour du pan de bois.
Après une visite de l’accrochage Inspiration pan de bois , suivez en famille (3-12 ans) un atelier autour du pan de bois.   .

107 Rue Grande Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70  polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois

After visiting the “Inspiration pan de bois” exhibition, why not take part in a workshop on half-timbering with your family (ages 3–12)?

L’événement Les Étonnants Patrimoines Inspiration Pan de bois Orbec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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