Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d'abbayes
Esplanade Jean-Marie Louvel Caen
mercredi 22 avril 2026.
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye aux Hommes Caen Calvados
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
2026-04-22
Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction médiéval … mais pour cela vous allez devoir faire vos preuves !
Six épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Au programme reconstituez un vitrail, fabriquez de la peinture à l’aide de pigments, construisez un arc en plein cintre, et relevez bien d’autres défis pour participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye !
Sur réservation nombre de places limité .
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye aux Hommes Caen 14000 Calvados Normandie
+33 2 31 30 42 81
