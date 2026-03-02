Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye aux Hommes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction médiéval … mais pour cela vous allez devoir faire vos preuves !

Six épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Au programme reconstituez un vitrail, fabriquez de la peinture à l’aide de pigments, construisez un arc en plein cintre, et relevez bien d’autres défis pour participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye !

Sur réservation nombre de places limité .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye aux Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes

L’événement Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes Caen a été mis à jour le 2026-03-02 par Calvados Attractivité