Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d’abbayes Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Les Étonnants Patrimoines Le grand jeu des bâtisseurs d'abbayes

mercredi 22 avril 2026.

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye aux Hommes Caen Calvados

2026-04-22 15:00:00
2026-04-22 17:00:00

2026-04-22

Chers compagnons, vous voulez intégrer notre chantier de construction médiéval … mais pour cela vous allez devoir faire vos preuves !
Six épreuves élaborées avec soin par les acteurs du chantier vous attendent. Au programme reconstituez un vitrail, fabriquez de la peinture à l’aide de pigments, construisez un arc en plein cintre, et relevez bien d’autres défis pour participerez à la grande aventure de la construction de l’abbaye !

Sur réservation nombre de places limité   .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye aux Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 42 81 

