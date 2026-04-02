Les Êtres Dansés – Danse libre et intuitive Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-05 19:30 – 21:15

Gratuit : non payant Tarif découverte-cours d’essai: 10€ possible tout au long l’annéeTarif de l’atelier: 20€/ TR 15€ (Etudiant, RSA, Retraité)carte 5 entrées: 85€carte 10 entrées:150€inscription possible en cours d’année pour la saison Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Etudiant

Les ateliers Êtres Dansés les jeudis – frequence hebdomadaire hors vacances scolaires, c’est une proposition de danse libre et intuitive Danser et être dansé® alliant la danse des 5 rythmes, la danse médecine, l’estatic dance. Ouvertes au adultes de 18 à 88 ans, sans pré-requis, pas besoin de savoir danser, juste l’envie de se mettre en mouvement.Un voyage musical en mouvement pour danser la vie plutôt que de la penser à travers les 5 élements. Un voyage dansé avec ou sans guidance pour revenir au corps, aux sensations,à l’écoute de son corps, de ses envies, pour se libérer, se faire du bien et danser l’évidence. Nous dansons pieds nus, sans miroir dans un cadre bienveillant et sécure.

Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

http://www.lesetresdanses.fr



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