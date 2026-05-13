Les étudiants à l’oeuvre, Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Les étudiants à l’oeuvre Samedi 23 mai, 20h00 Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les étudiants de licence 3 et masters d’histoire et d’histoire de l’art de l’Université de Nantes et des classes préparatoires Hypokhâgne et Khâgne du lycée Clemenceau reviennent présenter leurs oeuvres favorites des collections permanentes.

Palais des beaux-arts, Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251174500 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr Peinture italienne du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Peinture française et flamande du XIXe siècle. Peinture française académique et éclectique fin XIXe siècle. Art contemporain international.

Les étudiants de licence 3 et masters d’histoire et d’histoire de l’art de l’Université de Nantes et des classes préparatoires Hypokhâgne et Khâgne du lycée Clemenceau reviennent présenter leurs des…

©Musée d’arts de Nantes – Cécile Clos