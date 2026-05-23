Informations pratiques

Sermamagny

Les Eurockéennes de Belfort

Site du Malsaucy Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-01

fin : 2027-07-04

Date(s) :

2027-07-01

Le site du Malsaucy devient le plus beau des écrins pour le festival des Eurockéennes de Belfort. Une terre promise pour des milliers de festivaliers toujours avides de sonorités nouvelles. .

Site du Malsaucy Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Eurockéennes de Belfort

L’événement Les Eurockéennes de Belfort Sermamagny a été mis à jour le 2026-07-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)