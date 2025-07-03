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Yoga olfactif Sermamagny

Yoga olfactif Sermamagny dimanche 30 août 2026.

Ville : 90300 Sermamagny

Département : Territoire de Belfort

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sermamagny

Yoga olfactif

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Explorez, bougez et respirez lors d’un yoga olfactif ludique pour éveiller les sens et partager une belle aventure en forêt
Dès 10 ans Sur réservation   .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Yoga olfactif

L’événement Yoga olfactif Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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