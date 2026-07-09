Informations pratiques

Sermamagny

La nuit des étoiles

7 rue du Malsaucy Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Cette soirée à la belle étoile devant la Maison de l’environnement est devenue un véritable rituel. Grâce aux astronomes amateurs du Planétarium de Belfort, et à leurs instruments d’observation, nous pourrons ensemble explorer la voûte céleste. .

7 rue du Malsaucy Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 29 18 12

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English : La nuit des étoiles

L’événement La nuit des étoiles Sermamagny a été mis à jour le 2026-07-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)