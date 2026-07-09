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AGENDA · Sermamagny

La nuit des étoiles Sermamagny

samedi 15 août 2026 · Sermamagny

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
7 rue du Malsaucy
Ville
90300 Sermamagny
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Sermamagny

La nuit des étoiles

7 rue du Malsaucy Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Cette soirée à la belle étoile devant la Maison de l’environnement est devenue un véritable rituel. Grâce aux astronomes amateurs du Planétarium de Belfort, et à leurs instruments d’observation, nous pourrons ensemble explorer la voûte céleste.   .

7 rue du Malsaucy Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 29 18 12 

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English : La nuit des étoiles

L’événement La nuit des étoiles Sermamagny a été mis à jour le 2026-07-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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