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Concert immersif Sermamagny

Concert immersif Sermamagny mercredi 26 août 2026.

Ville : 90300 Sermamagny

Département : Territoire de Belfort

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sermamagny

Concert immersif

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Laissez-vous envelopper par les sons envoûtants de la harpe et des percussions au cœur des bois.   .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert immersif

L’événement Concert immersif Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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