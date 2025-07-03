Concert immersif Sermamagny
Concert immersif Sermamagny mercredi 26 août 2026.
Sermamagny
Concert immersif
Sermamagny Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Laissez-vous envelopper par les sons envoûtants de la harpe et des percussions au cœur des bois. .
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert immersif
L’événement Concert immersif Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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