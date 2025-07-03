Sermamagny

Concert immersif

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Laissez-vous envelopper par les sons envoûtants de la harpe et des percussions au cœur des bois. .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert immersif

L’événement Concert immersif Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)