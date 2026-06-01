Fabrication d’un abreuvoir à oiseaux Sermamagny
mercredi 19 août 2026 · Sermamagny
Informations pratiques
Sermamagny
Fabrication d’un abreuvoir à oiseaux
Sermamagny Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:20:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez modeler un abreuvoir pour les oiseaux et redécouvrir le plaisir de créer avec l’argile du Malsaucy, aux côtés de Séverine Nest, sculptrice.
Sur inscription .
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fabrication d’un abreuvoir à oiseaux
L’événement Fabrication d’un abreuvoir à oiseaux Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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