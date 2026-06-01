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AGENDA · Sermamagny

Fabrication d’un abreuvoir à oiseaux Sermamagny

mercredi 19 août 2026 · Sermamagny

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:20:00
Ville
90300 Sermamagny
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Sermamagny

Fabrication d’un abreuvoir à oiseaux

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:20:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Venez modeler un abreuvoir pour les oiseaux et redécouvrir le plaisir de créer avec l’argile du Malsaucy, aux côtés de Séverine Nest, sculptrice.
Sur inscription   .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Fabrication d’un abreuvoir à oiseaux

L’événement Fabrication d’un abreuvoir à oiseaux Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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