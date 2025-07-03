Démonstrations la fabrique à histoires Sermamagny
Démonstrations la fabrique à histoires Sermamagny mercredi 5 août 2026.
Sermamagny
Démonstrations la fabrique à histoires
Sermamagny Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Réalisons des dessins animés avec la technique très abordable du Stop-motion. Au final, ce seront de petits court-métrages avec une histoire à l’écoute du vivant et un message pour sauver la planète. Les ateliers sont animés par Martina Rajtmajerova, une artiste très sensible à la nature et notamment au monde végétal.
Dès 7 ans Sur réservation .
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Démonstrations la fabrique à histoires
L’événement Démonstrations la fabrique à histoires Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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