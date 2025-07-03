Sermamagny

Démonstrations la fabrique à histoires

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Réalisons des dessins animés avec la technique très abordable du Stop-motion. Au final, ce seront de petits court-métrages avec une histoire à l’écoute du vivant et un message pour sauver la planète. Les ateliers sont animés par Martina Rajtmajerova, une artiste très sensible à la nature et notamment au monde végétal.

Dès 7 ans Sur réservation .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Démonstrations la fabrique à histoires

L’événement Démonstrations la fabrique à histoires Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)