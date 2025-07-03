Sermamagny

L’été au Malsaucy

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-29

En famille ou entre amis, le site du Malsaucy est un endroit idéal pour passer un bon moment. Concerts, cinéma plein-air, danse, spectacles, nuit des étoiles… Tout un beau programme pour animer votre été ! .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’été au Malsaucy

L’événement L’été au Malsaucy Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)