UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’été au Malsaucy Sermamagny

L’été au Malsaucy Sermamagny dimanche 19 juillet 2026.

Ville
90300 Sermamagny
Département
Territoire de Belfort
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Sermamagny

L’été au Malsaucy

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-29

En famille ou entre amis, le site du Malsaucy est un endroit idéal pour passer un bon moment. Concerts, cinéma plein-air, danse, spectacles, nuit des étoiles… Tout un beau programme pour animer votre été !   .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’été au Malsaucy

L’événement L’été au Malsaucy Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sermamagny (Territoire de Belfort)