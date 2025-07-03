L’été au Malsaucy Sermamagny
L’été au Malsaucy Sermamagny dimanche 19 juillet 2026.
Sermamagny
L’été au Malsaucy
Sermamagny Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-29
En famille ou entre amis, le site du Malsaucy est un endroit idéal pour passer un bon moment. Concerts, cinéma plein-air, danse, spectacles, nuit des étoiles… Tout un beau programme pour animer votre été ! .
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’été au Malsaucy
L’événement L’été au Malsaucy Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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