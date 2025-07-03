Sermamagny

Vide Grenier de SERMAMAGNY

Stade de la Pouchotte Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dimanche 19 juillet, venez participer au traditionnel vide-grenier de SERMAMAGNY présent depuis plus de 25 ans

Pour cette édition, plongez dans une ambiance festive et chaleureuse. Chinez dans la bonne humeur et profitez de notre buvette avec petite restauration. Avis aux gourmands de succulentes crêpes seront prêtes à vous régaler ! Pour les plus matinaux un petit déjeuner avec viennoiserie sera disponible.

Le rendez-vous estival idéal pour chiner et partager un bon moment.

Réservez votre emplacement sur https://sites.google.com/view/sermanimation/ .

Stade de la Pouchotte Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 94 02 39 sermanimation@gmail.com

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English :

L’événement Vide Grenier de SERMAMAGNY Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)