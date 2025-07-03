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Peindre, au fil de l’eau Les gens du Malsaucy Sermamagny

Peindre, au fil de l’eau Les gens du Malsaucy Sermamagny jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Maison départementale de l'environnement

Ville : 90300 Sermamagny

Département : Territoire de Belfort

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sermamagny

Peindre, au fil de l’eau Les gens du Malsaucy

Maison départementale de l’environnement Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Peindre les nuages, dessiner les berges vivantes du plan d’eau, croquer les baigneurs, exprimer les paysages, jusqu’à la montagne… Epaulés par Florent Wong, artiste peintre, avec encres de chine, pinceaux, papier wenzhou, crayons et aquarelles, les participants de ce cycle d’ateliers sont assurés de vivre une belle immersion.
Dès 7 ans Sur réservation   .

Maison départementale de l’environnement Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Peindre, au fil de l’eau Les gens du Malsaucy

L’événement Peindre, au fil de l’eau Les gens du Malsaucy Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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