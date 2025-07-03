Sermamagny

Yoga des animaux

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Un moment de jeu et de détente en pleine nature, explorer, bouger et imaginer en famille à travers un yoga ludique inspiré des animaux, pour éveiller les sens et partager une belle aventure en forêt

Dès 8 ans Sur réservation .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Yoga des animaux

L’événement Yoga des animaux Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)