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Yoga Les couleurs du Malsaucy Sermamagny

Yoga Les couleurs du Malsaucy Sermamagny vendredi 14 août 2026.

Ville : 90300 Sermamagny

Département : Territoire de Belfort

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sermamagny

Yoga Les couleurs du Malsaucy

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:30:00
fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Bougez, respirez et laissez-vous guider par les couleurs pour un moment apaisant. Avec Axelle Gagnard
Dès 16 ans Sur réservation   .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Yoga Les couleurs du Malsaucy

L’événement Yoga Les couleurs du Malsaucy Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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