Sermamagny

Yoga Les couleurs du Malsaucy

Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:30:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Bougez, respirez et laissez-vous guider par les couleurs pour un moment apaisant. Avec Axelle Gagnard

Dès 16 ans Sur réservation .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga Les couleurs du Malsaucy

L’événement Yoga Les couleurs du Malsaucy Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)