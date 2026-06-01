La rando des terroirs site du Malsaucy Sermamagny

Informations pratiques

Sermamagny

La rando des terroirs

site du Malsaucy 7 rue de Malsaucy Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Département donne rendez-vous aux familles et marcheurs, pour la 9ème édition de la Rando des terroirs sur le site du Malsaucy. Toujours apprécié, l’événement propose cette année deux parcours, du plus familial au plus sportif, qui seront ponctués de stands de ravitaillement proposant des produits franc-comtois. Et comme l’effort laisse toujours la place au réconfort, le village gourmand accueillera les participants à leur arrivée autour de producteurs locaux, jeux comtois et animations musicales. .

site du Malsaucy 7 rue de Malsaucy Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 90 90 10

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English : La rando des terroirs

L’événement La rando des terroirs Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-01 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)