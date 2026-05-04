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Les explorateurs de l’oubli (+ 7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Les explorateurs de l’oubli (+ 7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Les explorateurs de l’oubli (+ 7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes mardi 11 août 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Tarifs : 8€/4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou en ligne.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 15:00 – 16:00
Gratuit : non Tarifs : 8€/4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou en ligne. Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits à la découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085


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